Il guasto è stato riparato ma ancora non si è tornati alla normalità: l'amministrazione comunale orientata a sospendere le lezioni in presenza fino a sabato. Slitta lo screening su alunni e personale

Scuole ancora chiuse a Vibo Valentia a causa dell’emergenza idrica che da giorni attanaglia la città. Non si rientrerà in classe giovedì 13, dunque, come previsto in un primo momento: l’orientamento dell’amministrazione comunale è quello di prorogare la chiusura fino a sabato 15. Lezioni in presenza sospese, quindi, ma con la possibilità di attivare la didattica a distanza, mentre il ritorno tra i banchi è rinviato a lunedì 17.

Ieri pomeriggio Sorical ha comunicato di aver riparato la condotta e avviato l’immissione dell’acqua nella rete. Lo stesso primo cittadino ha confermato l’arrivo del prezioso liquido nei serbatoi comunali, «ma con una pressione ridotta per motivi precauzionali e che gradualmente sarà aumentata. Pertanto la situazione rientrerà nella piena normalità nelle prossime 48/72 ore». Ragion per cui sembra inevitabile una proroga della chiusura degli edifici scolastici.



Ancor prima, il sindaco Limardo aveva avvisato dello slittamento dello screening scolastico, previsto per oggi e domani, a sabato 15 e domenica 16. Un avviso arrivato passate le 11 – quando già alcuni genitori si erano presentati con i propri figli nei luoghi individuati per i drive in – e che aveva già fatto sorgere qualche dubbio circa il rientro a scuola giovedì.