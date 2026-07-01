La limitazione è prevista oggi, mercoledì primo luglio, dalle 9 alle 12. I veicoli diretti verso Reggio Calabria dovranno proseguire fino allo svincolo successivo. Resta invece aperta l’uscita sulla carregiata opposta

Disagi temporanei alla circolazione lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nella mattinata di oggi, mercoledì primo luglio 2026, in provincia di Vibo Valentia. Dalle 9 alle 12 resterà chiuso lo svincolo di Vibo Valentia-Sant’Onofrio per i veicoli in transito lungo la carreggiata in direzione sud.

I mezzi diretti verso Reggio Calabria non potranno quindi uscire a Sant’Onofrio e dovranno proseguire lungo l’autostrada fino allo svincolo di Vazzano, dove sarà possibile lasciare l’A2 e rientrare sulla viabilità ordinaria.

Aperto lo svincolo in direzione nord

Resta invece regolarmente aperto lo svincolo per chi proviene da sud e viaggia in direzione nord. La limitazione rientra nel quadro degli interventi di manutenzione programmata che interessano da tempo il tratto vibonese dell’autostrada, in particolare l’area compresa tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Sant’Onofrio.