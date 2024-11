La vittima è Federico Bisceglia, magistrato 44enne originario di Catanzaro, in servizio presso la procura di Napoli.

Tremendo l'impatto che ha portato alla morte di Bisceglia, sull'A3 all'altezza dello svincolo per Castrovillari. Con lui nell'auto una donna, rimasta gravemente ferita, e ora ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale civile di Cosenza. L'auto ha prima impattato sulle barriere laterali, e poi è finita fuori strada in seguito ad alcuni testacoda. Nell'incidente non è stato coinvolto nessun veicolo. L'autostrada è stata riaperta stamattina alle 5, dopo l'intervento dei mezzi dell'Anas, e quello degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire la dinamica del primo impatto contro le barriere laterali, in un rettilineo.