Avrebbe abusato sessualmente di una giovane turista nei pressi di una discoteca di Crotone lo scorso 8 agosto. Per questo la Squadra mobile ha arrestato un giovane, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Domenico Guarascio. La vittima si era presentata in Questura per denunciare la violenza. La sezione specializzata "Reati contro la persona" della Squadra mobile ha quindi attivato la procedura del "Codice Rosso", avviando le indagini e adottando le misure previste a tutela della persona offesa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza era andata a ballare in compagnia di alcuni amici in una discoteca della città. Qui sarebbe stata avvicinata dal giovane, che successivamente l'avrebbe aggredita in un luogo nelle vicinanze del locale. Dalle indagini è emerso che il presunto autore, insieme ad altri coetanei, sarebbe stato impiegato per garantire la sicurezza all'interno della discoteca, svolgendo attività di vigilanza e controllo degli accessi senza essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste.

Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda attraverso le dichiarazioni della vittima, le testimonianze raccolte e ulteriori elementi acquisiti durante le indagini, arrivando a identificare il presunto autore e consentendo alla Procura di chiedere al Gip l'emissione della misura cautelare. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere presunte gravi irregolarità nella gestione dei servizi di sicurezza del locale. La Polizia amministrativa ha elevato sanzioni per complessivi 10 mila euro e ha interessato l'Ispettorato del Lavoro per gli aspetti di competenza relativi alla possibile presenza di lavoro nero. Nella stessa discoteca, alcuni giorni prima della presunta violenza, si era verificata una rissa che aveva coinvolto diverse persone. Per quell'episodio e anche in relazione agli atti che all'epoca erano sottoposti a segreto istruttorio, il questore di Crotone, Renato Panvino, aveva disposto la sospensione della licenza del locale per 15 giorni.