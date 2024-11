La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, tramite rilevazioni aeree, ha individuato delle opere eseguite senza autorizzazioni per un valore di 600mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale e del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, a conclusione di un’attività di indagine mirata alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni in materia urbanistica e paesaggistica, hanno accertato la realizzazione, in una struttura privata sita nel territorio di Drapia, nel vibonese, di opere edilizie in totale assenza di titoli autorizzativi.



In particolare, a seguito di uno dei voli di ricognizione eseguiti dagli elicotteri in dotazione alla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, i militari hanno notato delle costruzioni presenti in un villaggio turistico. Dopo il primo controllo le Fiamme Gialle di Vibo Valentia si sono recate, coadiuvati da un professionista esperto di edilizia, sull’area in questione accertando la presenza di due costruzioni rispettivamente edificate su uno e due livelli fuori terra e costituiti da otto locali adibiti prevalentemente ad attività commerciali ed un ulteriore manufatto adibito a deposito e parcheggio di autovetture, per un valore stimato di 600mila euro. Le opere erano state realizzate senza alcun preventivo titolo autorizzativo.



Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro preventivo dell’area e deferito alla Procura delle Repubblica di Vibo Valentia per abusivismo e falso ideologico il rappresentante legale della struttura ed il progettista incaricato per la sua realizzazione, mentre un terzo soggetto, impiegato nell’amministrazione comunale, è stato segnalato per omessa denuncia di reato nella qualità di pubblico ufficiale.