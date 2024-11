Un 55enne residente a Cerisano è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali nei confronti della figliastra minorenne. Dopo nove anni di violenze la ragazzina ha deciso di denunciare.

I carabinieri di Cosenza hanno arrestato un 55enne, Mario Perrotta, residente a Cerisano, con l’accusa di abusi sessuali nei confronti della figliastra minorenne. La ragazza è arrivata dall’Ucraina, nel 2004, assieme alla madre. Dopo alcuni anni, la donna, inizia una relazione con un uomo del posto e vanno a vivere insieme. La ragazzina aveva solo 8 anni quando il convivente della mamma inizia ad abusare di lei. Passano nove anni, anni in cui l’uomo, approfittando dell’assenza della madre o mentre era impegnata in faccende domestiche, molestia e abusa della ragazzina, compiendo anche atti osceni in presenza della minore.



Dopo tanta solitudine e soprusi la ragazzina si confida con alcune amiche che la convincono a denunciare. A seguito di accurate indagini, gli inquirenti hanno ritenuto attendibili i fatti denunciati dalla minore e hanno fatto scattare l’arresto nei confronti dell’uomo.