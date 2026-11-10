Secondo l'ipotesi accusatoria, Simone Cortese, ispettore della Polizia di Stato, su sollecitazione dell’imprenditore Paolo Paoletti, si sarebbe introdotto abusivamente nella banca dati della Motorizzazione civile per verificare i dati di proprietà di tre autovetture per ragioni estranee a quelle di servizio.

Paoletti avrebbe chiesto di verificare a chi risultassero intestati due suoi mezzi se a lui o alla società. In cambio di tali verifiche non autorizzate, l'agente avrebbe ottenuto diverse utilità dall'imprenditore, tra cui l'assunzione di un proprio cugino presso la società di Paoletti, sconti sulla spesa nei supermercati del gruppo ed altre regalie per un valore complessivo di svariate centinaia di euro.

L’iter giudiziario al momento ha separato le posizioni dei due imputati. Sul rinvio a giudizio di Paoletti, difeso dagli avvocati Sergio Rotundo e Francesco Gambardella, il gup si esprimerà il prossimo 12 gennaio.

Cortese, difeso dagli avvocati Massimo Rattà e Aldo Ferraro, ha invece chiesto il giudizio immediato.

A Cortese vengono contestati oltre 154 capi di imputazione che riguardano una lunga serie di presunti accessi abusivi ai sistemi informatici della pubblica amministrazione. Nel dettaglio, il poliziotto avrebbe effettuato centinaia di interrogazioni non autorizzate consultando la banca dati Sdi delle forze dell'ordine per verificare le posizioni di diversi soggetti, il sistema Scntt per monitorare i transiti dei veicoli, il Portale dell'Automobilista, l'archivio aziendale Ania e la banca dati Punto Fisco per accedere a informazioni reddituali ed anagrafiche.