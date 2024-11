La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, dove versa in condizioni molto gravi. L’aggressione avvenuta al culmine di una lite

Un uomo di 37 anni, Valentino Amendola, ha tentato di uccidere la madre. Il fatto è avvenuto nella notte a Cosenza, in via Lucania, nel quartiere di via Panebianco, nel centro della città.

La vittima, 61 anni, è stata prima picchiata, nel corso di una lite con il figlio, che poi l'ha accoltellata alla gola. Poi sarebbe stato lo stesso aggressore a chiamare un parente e vicino di casa per confessare quanto aveva fatto. Il vicino ha chiamato la Polizia e il 118.

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, dove versa in condizioni molto gravi. L'aggressore è arrestato.