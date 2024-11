In occasione della prima riunione convocata dalla nuova maggioranza e dalla neo eletta sindaca Annalisa Milione di Acquaformosa, comune in provincia di Cosenza, nel palazzo comunale, è stata scaraventata dalla finestra e distrutta la poltrona occupata fino all'esito delle consultazioni comunali dell'8 e 9 giugno scorso dall'ex primo cittadino Gennaro Capparelli, risultato sconfitto con uno scarto di 23 voti. A rendere noto l'accaduto è stato lo stesso Capparelli secondo cui «a questo episodio hanno assistito, oltre ai consiglieri di maggioranza, anche alcuni dei loro sostenitori».

«Appena entrati nella stanza del sindaco - ha raccontato Capparelli - qualcuno ha preso la poltrona e l'ha scaraventata sul piazzale comunale, distruggendola. Solo dopo circa quattro ore e dopo che lo sgradevole episodio è stato postato su Facebook - aggiunge - è stato pubblicato dalla neosindaca un post su facebook in cui ha dichiarato "a nome dell'intero consiglio comunale di prendere le distanze da quell'atto. È evidente che non può bastare una semplice comunicazione di dissociazione a tempo scaduto e dopo aver assistito all'indecoroso spettacolo». L'ex sindaco sconfitto ha parlato, inoltre, di «atto sgradevole che ferisce tutta la comunità di Acquaformosa e soprattutto chi come me ha avuto l'onore e l'onere di sedersi su quella poltrona negli ultimi dieci anni».