Rinviati a processo per non aver segnalato un'area di pericolo caduta massi nei pressi della spiaggia di Palmentello

Nell’estate del 2015 è stato travolto da un masso staccatosi da una rupe rocciosa. L’uomo, Diego Carbone di 36 anni, disabile, in quel momento si trovava sulla spiaggia di Acquappesa, in località Palmentello. Il grave incidente gli procurò lesioni multiple e la rottura della milza. Attraverso il proprio legale, Chiara Penna, ha citato in giudizio il sindaco di Acquappesa Giorgio Maritato ed il responsabile dell’ufficio tecnico Roberto Laino.

La zona, infatti, era notoriamente soggetta a fenomeni franosi, ma il pericolo non era in alcun modo segnalato. Per questo il tribunale collegiale di Paola, presieduto da Alfredo Cosenza, in accoglimento della richiesta presentata dalla parte offesa, ha rinviato a processo il sindaco ed il funzionario comunale. La prossima udienza si terrà il 18 ottobre.

Salvatore Bruno