Una Ford Puma nera è finita contro un muretto sulla provinciale 184, in località Settarie. Il presidio dei vigili del fuoco di Acri, a meno di un chilometro dal luogo dell’incidente, è attualmente chiuso: i soccorsi sono attesi da Cosenza

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale autonomo che si è verificato poco dopo le 8 sulla strada provinciale 184, in località Settarie, ad Acri. Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Puma nera ha perso il controllo, finendo fuori strada e terminando la propria corsa contro un muretto nei pressi di un’abitazione.

Alla guida dell’autovettura si trovava un ragazzo di 22 anni, residente ad Acri. In seguito all’impatto, la vettura si è fermata su un lato, rendendo difficoltose le operazioni di estrazione del giovane dall’abitacolo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Le condizioni del ventiduenne sono apparse inizialmente preoccupanti, tanto da far scattare l’allerta per l’arrivo dell’elisoccorso da Cosenza.

Per consentire il recupero del conducente sono attesi i vigili del fuoco provenienti da Cosenza. Una circostanza che richiama l’attenzione sulla situazione del presidio Rurale di Acri, che si trova a meno di un chilometro dal luogo dell’incidente ma che, al momento, risulta chiuso.

Il giovane, secondo le prime informazioni, è comunque vigile e ha risposto ai soccorritori. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo e la dinamica dell’incidente.