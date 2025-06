Ancora una volta disagi ad Acri per un guasto alla rete telefonica e internet che da questa mattina, intorno alle 9, sta paralizzando gran parte del territorio comunale. Connessioni assenti, linee isolate, servizi digitali in tilt. A farne le spese sono soprattutto attività commerciali, istituti bancari e uffici pubblici, impossibilitati a garantire la normale operatività.

Problemi si registrano anche in alcune zone della vicina Bisignano, dove si segnalano criticità simili.

Non è ancora chiara l’origine del guasto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe comunque diverso da quello che appena un mese fa aveva mandato in tilt il sistema dopo che durante alcuni lavori di taglio erba era stato tranciato un cavo. In quel caso il danno era stato individuato e riparato.

Stavolta, invece, l’intervento tecnico si preannuncia più complesso, mentre si resta in attesa di aggiornamenti e – soprattutto – di un ritorno alla normalità.