L'ultimo saluto al commissario di Azienda zero, morto giovedì in Puglia a 62 anni per un infarto

Saranno celebrati lunedì 14 agosto alle 11, nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, i funerali di Giuseppe Profiti, il commissario di Azienda zero morto giovedì scorso in seguito a un infarto mentre si trovava in vacanza in Puglia. Domani, invece, sarà allestita la camera ardente, aperta a partire dalle 16.30, nella sala San Francesco della Cittadella regionale.

Unanime il cordoglio per la scomparsa improvvisa, a 62 anni, del manager scelto un anno fa dal presidente della Regione Roberto Occhiuto per guidare la nuova agenzia dei servizi sanitari. Il governatore, appena appresa la notizia, si era detto «sgomento» e aveva commentato: «Perdiamo un manager dalle straordinarie qualità, un professionista di assoluto valore che in questi mesi è stato di fondamentale importanza per l’azione di riforma e risanamento della sanità calabrese portata avanti dal mio governo regionale. Io perdo anche un amico, una persona speciale, di grande rigore, ma anche con una sana e geniale ironia. Mancherà tanto a tutti noi».