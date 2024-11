L'attivista antimafia dice: "Non ci credo più". E aggiunge: "L'antimafia in Calabria non ha interlocutori credibili". Domani conferenza stampa a Reggio.

"In Calabria non è possibile... L'antimafia non ha interlocutori". Trasuda rabbia Adriana Musella, che annuncia le sue dimissioni dal coordinamento "Riferimenti". I motivi saranno spiegati nel corso di una conferenza stampa che la stessa Musella terrà assieme alla ex parlamentare e presidente dell'associazione Risveglio ideale Angela Napoli assieme a Stefano De Luca e ai componenti dell'area l'altra politica. L'incontro con i giornalisti è fissato per le 12 di domattina nella sede di Riferimenti, a Reggio Calabria, in via 25 luglio. La stessa Musella ha annunciato che nel corso della conferenza stampa esprimerà le sue valutazioni in merito alla nuova giunta regionale che ha annunciato il presidente Mario Oliverio. La presidente di Riferimenti, si ricorderà, in occasione delle ultime elezioni regionali aveva preso posizione a favore dell'attuale governatore Mario Oliverio.



"Decido di lasciare la guida di Riferimenti – ha detto Adriana Musella alla nostra redazione nel comunicare la conferenza stampa – perché ormai mi è sin troppo chiaro che in Calabria, quando si deve parlare di antimafia, non si hanno più interlocutori credibili".



Figlia di Gennaro Musella, l'ingegnere e imprenditore salernitano ucciso in un attentato il 3 maggio del 1982, da quel giorno ha dedicato la sua vita alla lotta al crimine organizzato divenendo guida e cuore del coordinamento Riferimenti.