Il presidente della Regione parla di tariffe agevolate per i cittadini pitagorici e anticipa la realizzazione di una manifestazione d'interesse per nuovi collegamenti aerei, che coinvolgerà anche gli altri due scali calabresi

«Una bella notizia per il nostro sistema aeroportuale, per i cittadini crotonesi e della costa ionica, e per tutta la Calabria». In questo modo il presidente della Regione Roberto Occhiuto annuncia l'istituzione, a partire dal mese di ottobre, di un collegamento aereo giornaliero tra Crotone e Roma. E lo fa in un video postato sui social, registrato proprio davanti all'aeroporto Sant'Anna.

«L'amministratore di Sacal mi ha comunicato che la gara per gli oneri di servizio è andata bene - esordisce Occhiuto -, quindi da ottobre ci sarà un volo da questo aeroporto da Crotone per Roma ogni giorno, andata e ritorno, con tariffa agevolate per i cittadini di Crotone. Lunedì avremo i dettagli sugli orari, sulla compagnia che lo farà e sull'aeromobile, però mi pare una buona notizia che finalmente Crotone esca dall'isolamento».

Il governatore afferma poi che si tratta solo di una prima novità per il sistema aeroportuale calabrese. «Stiamo preparando una grande manifestazione di interesse per tutte le compagnie aeree che volessero volare in Calabria collegando gli aeroporti di Reggio, di Crotone e di Lamezia con città d'Italia o d'Europa per mostrare a tutti quando straordinaria sia questa regione, per farla raggiungere più facilmente dai turisti ma anche per dare la possibilità anche ai cittadini calabresi di raggiungere più facilmente città italiane ed europee».

«Sugli aeroporti ci sono state tante polemiche - aggiunge Occhiuto - ma quando io mi sono insediato la compagnia che gestiva gli aeroporti stava fallendo, in molti aeroporti non c'erano voli, a Reggio non c'era il volo per Roma e stavano togliendo il volo per Milano, Crotone era morto e ora rivivrà grazie a questo volo e grazie agli altri voli che riusciremo a mettere». «Il modo migliore di vincere le polemiche è produrre dei fatti», conclude.