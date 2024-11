Per la Procura dovranno rispondere di bancarotta semplice poiché contravvenendo ai propri doveri di consiglieri di amministrazione, avrebbero gestito la società aggravandone il dissesto

La Procura della Repubblica di Crotone ha emesso un decreto di citazione in giudizio diretto per 8 dei 9 indagati in relazione il fallimento della Società Sant'Anna s.p.a che fino all'aprile del 2015 ha gestito l'aeroporto pitagorico.

L'udienza è fissata per il 13 giugno 2018 e dovranno comparire davanti al giudice: Gianluca Bruno (attuale sindaco di Isola Capo Rizzuto e vice presidente del Cda dal 2010 al 2012 e dal 2014 fino al fallimento), Roberto Salerno (presidente del cda dal 2010 al 2012), Cesare Spanò (presidente del cda dal 2012 al 2013 e consigliere dal 2010 al 2014), e i consiglieri di amministrazione (dal 2010 al 2014): Gianni Mazzei, Salvatore Migale (ex sindaco di Cutro), Leonardo Sacco (ex governatore della Misericordia), Antonella Stasi (ex presidente facente funzione della Giunta regionale) e Peppino Vallone (ex sindaco di Crotone). Per la Procura della repubblica di Crotone gli otto dovranno rispondere di bancarotta semplice, poiché contravvenendo ai propri doveri di consiglieri di amministrazione, hanno gestito la società aggravandone, con colpa grave, il dissesto, agendo in maniera antieconomica, senza alcuna realistica possibilità né di guadagno né quantomeno di pareggio".

!banner!

La Procura ha inoltre archiviato la posizione di Francesco Sulla, all’epoca assessore regionale poiché ha dimostrato di non aver mai preso parte alle riunioni della società.