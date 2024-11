I voli Lamezia-Linate passeranno da tre a uno al giorno. La Sacal, società di gestione dell’aeroporto di Lamezia terme, ha annunciato che è già a lavoro per sopperire a questa carenza.

Lamezia Terme - Dal mese di aprile i voli da Lamezia Terme per Milano Linate operati da Alitalia saranno ridotti. Le frequenze giornaliere passeranno, infatti, da 3 a 1.lo ha dichiarato, oggi, la Sacal, società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme che, per sopperire a questa carenza è già a lavoro per attrarre nuovi vettori, generare nuovi voli, potenziare quelli esistenti.



“La storia si ripete - commenta Massimo Colosimo, presidente della Sacal. Come già accaduto nel mese di settembre con la paventata cancellazione del volo per Torino, e in generale per il Sud, Alitalia ripropone la soluzione delle economie cercate col taglio di rotte. Si aggiunga che il ridimensionamento delle frequenze avviene in prossimità del della stagione estiva e soprattutto di Expò 2015 - continua Colosimo - lasciando fuori la Calabria dai circuiti del turismo internazionale e privando le aziende calabresi dall’opportunità di esporre le proprie eccellenze in una vetrina di respiro mondiale. In tal senso faccio appello alla riconosciuta sensibilità del neo governatore, Mario Oliverio, affinché rappresenti nelle opportune sedi istituzionali tali problematiche. Sacal naturalmente - conclude il presidente - è già a lavoro per individuare nuovi partner e garantire la continuità di collegamenti ai suoi utenti. L’affidabilità di Sacal, gli elevati indici di riempimento, l’approssimarsi dell’apertura di Expò 2015, l’avvicinarsi della stagione estiva credo siano elementi di non trascurabile importanza per quei vettori che vorranno investire sulla Calabria e sul suo principale aeroporto”.