I militari erano intervenuti per sedare gli animi. Per la donna sono stati disposti i domiciliari

I carabinieri della locale stazione hanno arrestato a Cutro (Kr) una 46enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, intervenuti in via Foresta a seguito di una lite, sono stati aggrediti dalla donna dapprima verbalmente e poi fisicamente. Immobilizzata, la donna è stata sottoposta a una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, all’interno di una tasca, un coltello della lunghezza di 19 centimetri pronto all’uso. L’arma è stata sequestrata. Il pubblico ministero di turno della Procura di Crotone ha disposto gli arresti domiciliari.