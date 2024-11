I militari stavano notificando all’uomo alcuni atti quando quest'ultimo è andato in escandescenze strattonandoli

Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso i carabinieri della stazione di Zagarise nel catanzarese anno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale Pasquale Scalise, 46enne già noto alle forze dell’ordine residente a Zagarise. Mentre la pattuglia notificava al soggetto alcuni atti giudiziari, questi dava inspiegabilmente in escandescenze, cominciando a strattonare e spintonare con violenza i militari e minacciandoli a più riprese. Data la condizione di estrema agitazione psicofisica in cui versava il soggetto e la resistenza opposta, i carabinieri si sono visti costretti ad immobilizzarlo energicamente, traendolo in arresto. L’udienza di convalida si è tenuta nel pomeriggio di ieri 19 ottobre, non prevedendo ulteriori misure a carico dell’individuo.

l.c.