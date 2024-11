Il docente si è recato dai carabinieri per presentare querela contro il ragazzo. L'episodio all'uscita dalla scuola, informato anche il Tribunale per i minorenni di Catanzaro

Questo pomeriggio ha presentato una formale denuncia ai carabinieri di Corigliano Rossano il professore aggredito da un suo studente sedicenne all'uscita di scuola nel centro del Cosentino.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 16enne avrebbe protestato per un voto dato dal prof e che il giovane avrebbe ritenuto troppo basso. A quel punto, avrebbe atteso il docente fuori dall’Istituto scolastico e lo avrebbe aggredito anche fisicamente prendendolo a pugni. Il fatto è avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico e nell’immediato non sono giunte sul posto le forze dell’ordine. I carabinieri sono stati informati in seguito e dopo formale denuncia hanno avviato le indagini segnalando il ragazzino al Tribunale per i minorenni di Catanzaro.