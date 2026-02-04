L’episodio durante le riprese per documentare la pesca vietata. Le immagini sono state recuperate ma parte dell’attrezzatura è stata danneggiata. Il servizio andrà in onda questa sera

Aggressione ieri mattina al porto di Cirò ai danni della troupe di Striscia la Notizia. Durante un servizio sulla pesca illegale di novellame, un operatore è stato spinto in mare con la telecamera.

L’episodio è avvenuto intorno alle 9.30, mentre lo staff dell’inviato Michele Macrì, giornalista, stava documentando le fasi di rientro delle imbarcazioni e il carico del pescato. La troupe aveva seguito alcune barche fin dalle prime ore dell’alba, dopo una giornata di osservazione svolta nei giorni precedenti tra Cirò e Torretta di Crucoli.

Al momento delle riprese e delle richieste di chiarimento sul tipo di pesce pescato, la situazione è degenerata. Durante la colluttazione, uno dei collaboratori è finito in acqua con la telecamera. Le immagini sono state recuperate, mentre parte dell’attrezzatura risulta danneggiata. Il servizio sull’accaduto andrà in onda domani sera in prima serata su Striscia la Notizia.