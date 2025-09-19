Il cantante calabrese è stato minacciato e colpito alla testa con una pietra da un 16enne che è stato fermato dai carabinieri e trasferito in comunità

Antonio Vaglica, il giovane cantante di Crosia vincitore della dodicesima edizione di Italia’s Got Talent, è stato minacciato e colpito alla testa con una pietra da un ragazzo di 16 anni di origini tunisine. L’episodio è avvenuto il 13 settembre all’interno di un’abitazione a Roma.

Dopo l’attacco, Vaglica è riuscito a chiedere aiuto ai carabinieri, mentre il minorenne ha continuato a rivolgergli minacce anche tramite WhatsApp. Nei giorni successivi, il ragazzo aveva costretto la vittima a presentarsi in un fast food di piazza dei Mirti per consegnare 3mila euro.

Ad attenderlo, però, c’erano anche i militari in borghese che hanno fermato il 16enne, che ora è accusato di tentata estorsione, rapina e lesioni aggravate. Il gip ha disposto per lui il trasferimento in comunità.