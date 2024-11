Sabato notte, la Polizia di Vibo Valentia è intervenuta dopo una chiamata d'emergenza a seguito di un'aggressione subita da un uomo e suo figlio che sarebbero stati colpiti da un gruppo di ragazzi armati di spranghe di ferro.

Grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia è emerso che per un futile diverbio occorso durante la serata in un bar, un gruppo di 4 soggetti ha organizzato e compiuto una spedizione punitiva nell’abitazione del ragazzo con cui c'era stato il diverbio. I soggetti si sono quindi armati di spranghe in ferro e giunti sotto l’abitazione delle vittime prescelte le hanno assalite con pugni e colpi con le mazze.

Per tali fatti, il Questore di Vibo Valentia, all’esito dell’istruttoria compiuta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso 4 c.d. Daspo Willy per la durata di anni 2.

Il Daspo Willy è una misura di prevenzione personale di competenza dell’autorità provinciale di Pubblica sicurezza, la cui disciplina è stata integrata nel dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a Colleferro (Roma). Il decreto prevede che nei confronti delle persone denunciate per reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento o nelle immediate vicinanze, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore possa vietare loro l’accesso in dette aree.