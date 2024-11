L’uomo si sarebbe scagliato prima contro la vettura della vittima colpendola con calci e rompendone i vetri. Poi avrebbe aggredito violentemente il giovane

Malmenato in pieno centro per aver intrapreso una relazione sentimentale con l'ex fidanzata dell'aggressore. È accaduto a Cosenza, in via Pomponio Leto, nei pressi dello svincolo autostradale. Sul posto è intervenuta la polizia di stato che ha ricostruito l'accaduto e denunciato un uomo, V.A. di 37 anni, per violenza privata, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Secondo quanto reso noto dagli agenti, la vittima dell'aggressione, nel transitare nelle vie del centro cittadino a bordo della propria autovettura, ha notato di essere seguita dal denunciato con la propria auto.

Quindi, in Via Pomponio Leto, V.A., dopo averlo sorpassato, lo ha bloccato impedendogli di proseguire la marcia. A quel punto, infuriato, V.A. è sceso dall'abitacolo e si è scagliato violentemente contro la vettura del malcapitato colpendola con calci, rompendone gli specchietti retrovisori, la maniglia della portiera, il parabrezza ed i vetri dei finestrini. Non contento V.A. sfogava la sua ira anche sul giovane che veniva colpito con violenza alla testa. La vittima dichiarava agli operatori di avere attualmente una relazione sentimentale con l’ex fidanzata dell’aggressore che aveva reagito in modo violento alla fine del loro rapporto.