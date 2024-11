Il giovane era stato trasferito e operato al Pugliese di Catanzaro dopo essere stato visitato allo Jazzolino di Vibo. La Procura procede per il reato di lesioni

È ancora in gravi condizioni S.F., il trentenne originario di Soriano Calabro ma residente a Torino ferito venerdì sera e portato da alcuni parenti all’ospedale del posto, dove si è verificata prima l’aggressione nei confronti della dottoressa di turno alla Guardia medica e poi nei confronti dei sanitari del 118.

Il giovane era stato trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove era stato operato per ferite al polmone e alla testa, dopo essere stato visitato allo Jazzolino di Vibo Valentia, dove non sarebbero mancate ulteriori tensioni tra i familiari e i sanitari in servizio.

