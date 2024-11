È stata convocata per giovedì 11 gennaio una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione alle recenti aggressioni nei confronti del personale dei presidi sanitari d’emergenza del Vibonese. A renderlo noto è la Prefettura di Vibo Valentia.

L'ultimo episodio in ordine di tempo, quello che ha interessato una dottoressa della Guardia medica di Soriano e alcuni operatori del 118 intervenuti in suo aiuto. L'episodio la sera dello scorso 5 gennaio, quando cinque persone si sono presentate nella postazione di continuità assistenziale e hanno successivamente aggredito la dottoressa in servizio e i colleghi del 118. In seguito a questo fatto il commissario dell'asp vibonese Antonio Battistini ha parlato di «situazione insostenibile» e ha ventilato l'ipotesi di chiusura delle Guardie mediche ove non fosse possibile garantire la sicurezza dei camici bianchi che vi lavorano. Battistini a LaC News24 aveva anche riferito di aver «allertato la Prefettura chiedendo una riunione urgente». Ora la decisione del prefetto di Vibo, Paolo Giovanni Grieco.