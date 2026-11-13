Il segretario regionale Giuseppe Chirumbolo esprime solidarietà all'amministratore e ringrazia il coordinatore Rsu intervenuto. Il sindacato richiama anche i precedenti episodi nei Servizi sociali e sollecita un confronto con l'amministrazione

La Cisl FP Magna Graecia esprime solidarietà all'assessore del Comune di Lamezia Terme Mimmo Gianturco, vittima di un'aggressione all'interno della sede comunale, e chiede all'amministrazione di rafforzare le misure di sicurezza a tutela dei dipendenti.

In una nota, il segretario regionale Giuseppe Chirumbolo condanna l'episodio e rivolge un ringraziamento al dipendente comunale, coordinatore Rsu, intervenuto per fermare l'aggressione, evitando, secondo quanto riferito dal sindacato, conseguenze potenzialmente più gravi.

L'organizzazione sindacale richiama l'attenzione anche su altri episodi verificatisi negli ultimi mesi, tra cui un precedente tentativo di aggressione ai danni di alcune dipendenti dei Servizi sociali.

«I dipendenti pubblici non possono essere lasciati soli ad affrontare situazioni di tensione, minacce o aggressioni nello svolgimento delle proprie mansioni», sottolinea Chirumbolo, evidenziando la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure, soprattutto negli uffici a diretto contatto con l'utenza.

La Cisl FP chiede quindi l'apertura di un confronto con l'amministrazione comunale per individuare interventi di prevenzione, a partire dal rafforzamento della vigilanza e dei sistemi di controllo negli uffici. Tra le proposte figurano anche protocolli per la gestione delle situazioni di rischio, una maggiore protezione per il personale dei Servizi sociali, percorsi di formazione e strumenti di supporto per i lavoratori coinvolti in episodi di violenza o minaccia.

«La sicurezza sul lavoro è un diritto, non una concessione», ribadisce il segretario regionale, chiedendo che gli interventi siano concreti e verificabili.

Nel rinnovare la vicinanza all'assessore Gianturco, il sindacato auspica che l'episodio porti a una revisione delle misure di sicurezza negli uffici comunali, per tutelare sia gli amministratori sia il personale impegnato quotidianamente nei servizi ai cittadini.