L’episodio nel reparto di alta sicurezza sarebbe nato da una discussione sul controllo di un pacco con oggetti non consentiti. Il Sappe denuncia la carenza di personale e chiede il trasferimento immediato dei detenuti coinvolti

Detenuti sottraggono chiavi e sequestrano agente nel carcere di Catanzaro Episodio riferito dal Sappe che chiede il trasferimento immediato dei responsabili (ANSA) - Catanzaro, 13 NOV -

Alcuni detenuti nel reparto di alta sicurezza del carcere di Catanzaro sono riusciti a sottrarre le chiavi a un agente di Polizia penitenziaria, arrivando perfino a sequestrarlo. L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è stato reso noto dal segretario nazionale e regionale del Sappe, Francesco Ciccone. Alla base del gesto ci sarebbero futili motivi, presumibilmente riconducibili al controllo su un pacco contenente oggetti non consentiti.

La situazione non è degenerata grazie all'intervento tempestivo del personale di Polizia penitenziaria che è riuscito a gestire l'emergenza e a liberare il collega coinvolto. «Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà e vicinanza al collega vittima di questo vile sequestro e rivolgiamo un sentito plauso a tutto il personale intervenuto e al comandante di Reparto», dichiara il Sappe. «Ancora una volta la professionalità, il sangue freddo e l'alto senso del dovere dei poliziotti penitenziari hanno sopperito alle falle di un sistema sempre più sotto pressione, evitando il peggio», prosegue il sindacato, che non archivia però l'episodio come un fatto isolato.

Il Sappe parla di «gravi criticità strutturali che affliggono la casa circondariale di Catanzaro, legate in primo luogo a una cronica e ormai insostenibile carenza di organico». In particolare il sindacato evidenzia «la drammatica mancanza di unità nel ruolo dei sottufficiali», avanzando una richiesta ai vertici dell'amministrazione penitenziaria e del ministero della Giustizia: il trasferimento «immediato» di tutti i detenuti responsabili e coinvolti nella vicenda.