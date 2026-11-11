Diversi istituti scolastici sono stati evacuati in mattinata per un presunto allarme bomba, segnalato da una mail anonima inviata a scuole di varie città italiane. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche dopo aver messo in sicurezza studenti e personale

Allarme bomba in decine di scuole italiane. È scattato da una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell'ordine. Segnalazioni anche in Calabra e diversi istituti evacuati.

Centinaia le scuole che hanno dato l'allarme ma il numero sta aumentando. «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani» c'era scritto nel messaggio firmato Mikhail Antropov. «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mis ono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con ineesco a distanza. L'ho posizionata in modo che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta»

Le scuole evacuate nel Cosentino

Tra i casi segnalati c'è Bisignano, nel Cosentino, dove tutte le scuole cittadine sono state evacuate dopo la ricezione di una comunicazione sulla posta elettronica scolastica. Gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici e numerosi genitori hanno raggiunto gli istituti per prelevare i propri figli. Segnalazioni sono arrivate anche ad Acri, Montalto Uffugo e Scalea, dove le comunicazioni hanno fatto scattare le procedure di sicurezza previste dagli istituti. Coinvolte anche scuole della costa ionica calabrese, in particolare segnalazioni arrivano da Trebisacce.

Nel Catanzarese

Nel Catanzarese, l'allarme ha interessato anche Lamezia Terme. Evacuati gli istituti Manzoni, il Polo liceale Campanella-Fiorentino, la scuola materna Nicolas Green, il Liceo scientifico Galilei e l’istituto commerciale De Fazio. Anche in questo caso la ricezione delle comunicazioni ha fatto scattare le verifiche e le misure precauzionali.

A Catanzaro al momento evacuati il Petrucci, l'istituto Grimaldi e il Don Milani plesso Sala Mattia Preti.

Nella provincia di Reggio Calabria

A Reggio Calabria, invece, l'allarme ha interessato il Liceo Classico, dove sono in corso controlli all'interno dell'istituto. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, impegnati negli accertamenti. L'intervento nel centro di Reggio Calabria ha avuto conseguenze anche sulla viabilità: il traffico è stato bloccato in via Campanella e via Aschenez per consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica in sicurezza. Studenti fuori anche nell’istituto Artistico.

Nella Locride evacuate ance le scuole di Gioiosa Ionica.

Nel Crotonese

Nel Crotonese evacuate tutte le scuole di Isola Capo Rizzuto.