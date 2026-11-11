La somma sarà riconosciuta a dicembre, oltre allo stipendio e ai premi di produzione, ai lavoratori dei diversi settori del gruppo. Le rappresentanze sindacali aziendali di Cgil, Ugl e Fials esprimono apprezzamento per l'iniziativa

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Un bonus straordinario di mille euro per ciascuno dei 1.200 collaboratori del gruppo iGreco, per un impegno economico complessivo di circa 1,2 milioni di euro. È la misura annunciata dal gruppo imprenditoriale cosentino per sostenere i propri lavoratori di fronte all'aumento del costo della vita. La somma sarà riconosciuta a dicembre, in aggiunta allo stipendio mensile, alla tredicesima e ai premi di produzione di fine anno.

Il contributo interesserà il personale impiegato nei diversi settori di attività del gruppo: sanitario, agricolo, industriale, edile e ricettivo.

La decisione è stata accolta positivamente dalle rappresentanze sindacali aziendali di Cgil, Ugl e Fials, che in una nota congiunta sottolineano il valore dell'intervento in una fase caratterizzata dalle difficoltà economiche delle famiglie.

«Conosciamo il valore di questa decisione e lo sforzo economico che comporta. Per questo esprimiamo la nostra gratitudine alla famiglia Greco, riconoscendo in questa iniziativa un importante segnale di attenzione e sensibilità verso i propri collaboratori», affermano le rappresentanze sindacali.

Nella nota viene inoltre richiamata la continuità della gestione imprenditoriale della famiglia, a partire dall'esperienza del compianto Tommaso Greco, indicato come figura di riferimento per lo sviluppo del gruppo.

I rappresentanti dei lavoratori auspicano infine che altre imprese, compatibilmente con le proprie possibilità economiche, possano adottare iniziative analoghe per sostenere i dipendenti.

«Sappiamo che le imprese stanno attraversando un periodo complesso, segnato dall'aumento dei costi e dalle difficoltà economiche. Proprio per questo auspichiamo che le realtà imprenditoriali che ne hanno la possibilità possano seguire l'esempio di iGreco, offrendo ai propri collaboratori un sostegno reale in un momento così delicato».