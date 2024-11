Solidarietà da tutte le forza politiche al componente della giunta, aggredito dopo una riunione sui rifiuti. Parla anche l'assessore pestato: «Ora sono preoccupato»

"L'aggressione all'assessore Mungo rappresenta un episodio grave che deve essere chiarito in tutti i suoi aspetti. Non ho intenzione di banalizzarlo e conto, nei prossimi giorni, di segnalare l'accaduto al Prefetto". Lo afferma il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. "Ho piena fiducia negli investigatori che capiranno se siamo in presenza di un episodio isolato, sia pure deprecabile, oppure di qualcos'altro. A Giampaolo invio gli auguri di pronta guarigione. Conoscendo la sua caparbieta', non ho dubbi che si tuffera' nuovamente nel lavoro amministrativo con l'entusiasmo e la tenacia di sempre".

Come riportato dall'Agi, i gruppi consiliari di Forza Italia e Obiettivo Comune hanno espresso la propria vicinanza «l'episodio di violenza fisica e verbale avvenuto a margine di un incontro istituzionale non fermerà l'impegno e la passione con cui l'assessore ha sempre svolto il proprio mandato a servizio della città. Rivolgendogli gli auguri di pronta guarigione, auspichiamo che le Forze dell'Ordine facciano luce sulla vicenda».

Il gruppo Catanzaro da vivere esprime all'assessore Mungo " la piena solidarietà e vicinanza nella certezza che possa riprendere al piu' presto il suo impegno amministrativo con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto. Si è trattato di un brutto episodio, su cui le forze dell'ordine sono chiamate a fare piena luce, che non distoglierà Giampaolo dal mandato assunto con tenacia e coraggio per l'interesse della citta'". (AGI)

Intervista all'assessore Mungo