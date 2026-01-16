Sono stati rintracciati e arrestati i due soggetti coinvolti nell’aggressione avvenuta ieri sera all’interno di un locale pubblico di via Aldo Moro, allo scalo di Rossano. Secondo quanto accertato, i due uomini avrebbero colpito uno straniero durante una lite, causandogli ferite tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale. L’uomo era stato soccorso dal personale sanitario e condotto presso lo spoke di Corigliano Rossano.

Dopo l’episodio, i responsabili si erano allontanati dal luogo dei fatti. Le successive attività investigative, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di risalire alla loro identità.

Gli arresti sono stati eseguiti dal personale della Squadra Volante, che ha rintracciato i due soggetti e li ha condotti negli uffici di polizia. Devono rispondere dell’accusa di lesioni aggravate in concorso.