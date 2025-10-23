Sono due le vittime dell’atto violento avvenuto vicino al parco “Qualità della vita”: uno è ricoverato in gravi condizioni dopo aver perso un dito, l’altro è già stato dimesso. I carabinieri indagano per tentato omicidio

Una violenta aggressione è avvenuta nella notte a Roseto Capo Spulico, nei pressi del parcheggio del parco “Qualità della vita”.

Due ragazzi poco più che ventenni sono rimasti feriti. Uno di loro, colpito più volte con coltelli e oggetti contundenti, ha riportato gravi lesioni al torace, al dorso e alla mano sinistra, dove ha subito anche l’amputazione di un dito.

L’altro giovane, rimasto ferito in modo più lieve, è già stato dimesso dall’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove entrambi erano stati trasportati d’urgenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio, che mantengono il massimo riserbo. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione e cercano di individuare gli autori di quello che appare come un tentato omicidio.