La vittima è stata attinta da diversi colpi di arma da fuoco, riportando ferite anche all’addome

Alle ore 09:50 circa, in Plati, isolato 24 maggio, è stato attinto da nr. 3 colpi d'arma da fuoco, verosimilmente di pistola e sparati da un soggetto travisato, Grillo Pasquale, cl. 54, bracciante agricolo, già noto alle Forze dell'ordine. Il Grillo è arrivato all'ospedale di Locri alle ore 10:28, accompagnato dal figlio Rocco, ed è attualmente al Reparto di Radiologia al momento non in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.