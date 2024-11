L’omicidio avvenuto a Gallico. L'uomo, ritenuto vicino alla ‘ndrina Araniti, era a piedi per strada nei pressi della sua abitazione quando è stato raggiunto dai colpi d'arma da fuoco

Agguato a Reggio Calabria. Pasquale Chindemi, 53 anni, è stato ucciso questa sera a Gallico Superiore, quartiere alla periferia nord della città dello Stretto. L'uomo era a piedi per strada quando, in prossimità della sua abitazione di via Anita Garibaldi in procinto di rientrare, è stato raggiunto da due colpi d'arma da fuoco esplosi da due persone con il volto coperto da passamontagna. I killer lo hanno sorpreso alle spalle freddandolo con due colpi di pistola e dandosi poi alla fuga a piedi probabilmente da una stradina secondaria. Il 53enne ha cercato di fuggire ma, dopo aver percorso delle scale che lo hanno portato al livello inferiore della strada dove è avvenuto il delitto, è stramazzato al suolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Chindemi, pregiudicato, con precedenti anche per droga e ritenuto vicino al gruppo Araniti del cartello di 'ndrangheta condelliano, era stato arrestato nell'ambito dell'operazione “Bless” scattata nel 2007. L’omicidio si inserisce pienamente nel clima di tensione che si sta respirando a Gallico come già era emerso nei mesi scorsi con una escalation di intimidazioni proprio nella zona nord di Reggio Calabria.