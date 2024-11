Una o più persone sono sopraggiunte sotto la sua casa a bordo di una moto. L'uomo è riuscito miracolosamente a salvarsi

Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio di oggi, in via Angelo Savelli, nel quartiere Feudotto a Vibo Valentia, poco distante dal centro della città. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, a sparare sarebbe stato un uomo giunto sul posto a bordo di ciclomotore e che, dopo aver suonato al citofono della sua vittima designata, avrebbe atteso che la stessa scendesse in strada per poi bersagliarla di colpi.

L’uomo, Massimo Ripepi, 41 anni, intuitene le intenzioni, sarebbe però riuscito a sottarsi alla pioggia di fuoco riparandosi all’interno del palazzo e salvandosi miracolosamente.

L’autore dell’agguato si sarebbe poi allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Non si esclude che altre persone possano aver preso parte all’azione. I colpi d’arma da fuoco, uditi distintamente nel quartiere, hanno suscitato l’allarme dei residenti che hanno prontamente allertato i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, recatisi poi sul posto per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini sull’accaduto.