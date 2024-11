Un uomo e una donna sono stati uccisi venerdì scorso a Woodbridge, quartiere a maggioranza italiana di Toronto, in quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un omicidio di ‘ndrangheta.



Le vittime sono Cosimo Commisso, 33 anni, e la compagna Chantelle Almeida, 26 anni. Commisso è discendente dell’omonima famiglia che per anni ha avuto un ruolo di primo piano nella criminalità organizzata della metropoli canadese.

La polizia, allertata dagli abitanti della zona che hanno avvertito numerosi colpi di pistola, ha rinvenuto i corpi delle vittime e un suv crivellato di pallottole abbandonato sul ciglio della strada.

Indagini sono ancora in corso per risalire agli autori dell’agguato, ma la pista più accreditata è quella della ‘ndrangheta. La famiglia di Commisso è, infatti, proprietaria di un bar e un ristorante a Woodbridge, già teatro di altri fatti di cronaca in passato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima sarebbe socio di John Ignagni, 33 anni, ucciso in un'imboscata nel centro di Toronto nel 2016.