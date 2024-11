Una vera e propria esecuzione nei confronti di Cosimo Demeca. Il suo corpo è stato trovato nella notte senza vita nella campagne di Bianco

BIANCO (Rc) - Era in auto con la moglie ed una delle tre figlie, una bambina, Cosimo Demeca, il quarantacinquenne ucciso la notte scorsa alla periferia di Bianco. Donna e bambina sono rimaste illese. L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri, è stato ucciso con un colpo di fucile caricato a pallettoni sparato da breve distanza e non a colpi di pistola come era stato ipotizzato in un primo momento. Il delitto è avvenuto vicino ad una casa rurale in cui Demeca era solito trascorrere l'estate insieme alla famiglia.

Le indagini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Gruppo di Locri e della Compagnia di Bianco, Demeca era alla guida dell'auto e stava rientrando a casa in località Valle, alle porte del paese. L'assassino ha atteso che l'auto, giunta in prossimità dell'edificio, rallentasse per uscire da dietro la vegetazione avvicinarsi e sparare un solo colpo di fucile che ha ucciso all'istante Demeca, senza, fortunatamente, colpire moglie e figlia. L'assassino si è poi dileguato. E' stata la moglie a lanciare l'allarme facendo subito intervenire i carabinieri. Demeca, che lavorava saltuariamente come operaio, era incensurato e non risultava avere rapporti con ambienti della criminalità. Le indagini dei carabinieri sono ora orientati nella sfera privata dell'uomo per accertare se negli ultimi tempi possa avere avuto contrasti con qualcuno.