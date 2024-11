Il 60enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza ma non versa in pericolo di vita

Poteva essere una tragedia, fortunatamente solo sfiorata, quella capitata nel tardo pomeriggio di oggi a F. A., un cacciatore di 60 anni residente a Santa Maria del Cedro. Erano circa le ore 18:30, quando, per cause accidentali, l'uomo è precipitato per lunghi metri in un dirupo durante una battuta di caccia. L'incidente è avvenuto in località Mastroianno, ricadente nel Comune di Aieta, centro dell'entroterra cosentino che conta poco più di 800 abitanti. I soccorsi, prontamente allertati, sono arrivati nell'immediato. Dopo che i sanitari del 118 ne hanno stabilizzato le condizioni, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza per maggiori accertamenti.

Nonostante l'enorme spavento, l'uomo non versa in pericolo di vita e appena possibile potrà lasciare il nosocomio bruzio. Le indagini per risalire alle cause sono affidate al Capitano Andrea Massari, al timone della compagnia dei carabinieri di Scalea.