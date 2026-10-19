Il cantante interviene sulle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti che stanno paralizzando il Sud. «Li capisco e ne soffro». E avverte: «Se non troviamo un equilibrio l’Italia viene sempre martellata»

«Tutto quello che sta succedendo non è piacevole. Io, vivendo qui, questo disagio lo percepisco, lo vivo: riesco a fare il contadino semplicemente perché il cantante lo sostiene ma qui la vita è veramente dura, veramente durissima». A parlare con l'Adnkronos è Al Bano, commentando così le proteste degli autotrasportatori che stanno paralizzando il Sud Italia, in particolare la Puglia e la Calabria, per il caro carburanti. «Li capisco e ne soffro perché so cosa vuol dire povertà: l'ho conosciuta molto bene e per moltissimi anni», dice il cantante di Cellino San Marco.

L'artista fa un'analisi della situazione dal punto di vista socio-politico: «Questo benedetto "miracolo economico” ogni volta che incomincia a nascere c'è subito una forza che è pronta a distruggerlo - osserva - Se non troviamo un equilibrio l'Italia viene sempre martellata: è sempre così, sempre, e mi dispiace molto». Per risolvere la situazione «ci vuole l'unione di tutte le forze intellettuali e culturali - scandisce Al Bano, che nelle terre pugliesi ha avviato delle attività agricole e vitivinicole -. È necessario unirsi per risolvere le problematiche, qua invece ci dividiamo per appesantirle».

L'auspicio di Al Bano è che le istanze degli autotrasportatori possano essere accolte: «Mi auguro che ci sia benzina per tutti; mi auguro che si possa raggiungere quel pizzico di benessere che è frutto di un grande lavoro, mi auguro che tutti possano godere del bello di questo meraviglioso Paese - chiosa - Ieri per la prima volta sono stato nel Colosseo e tanta storia mi ha commosso ancora una volta. Quindi dico: ispiriamoci al passato per trovare una strada per il futuro».