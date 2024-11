L’ex presidente della sezione penale di Paola dopo aver perso l’incarico in favore del togato Carpino ha presentato domanda per sostituire Giuseppe Valea

Dopo aver perso il ruolo di presidente della sezione penale di Paola in favore del togato Salvatore Carpino, il giudice cosentino Alfredo Cosenza è il candidato più autorevole, secondo la quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, per ricoprire l’incarico di presidente della sezione penale di Catanzaro. Posto vacante dal giorno in cui Giuseppe Valea aveva lasciato la Calabria dopo il trasferimento in prevenzione a Milano, a seguito dell’inchiesta della procura di Salerno nei suoi riguardi. Cosenza, qualora dovesse farcela, guiderebbe quindi il Riesame di Catanzaro.

In quinta commissione, il giudice Alfredo Cosenza ha ottenuto tre voti, mentre un solo voto è andato al giudice del tribunale di Lamezia Terme Emma Sonni. Ora la palla passerà al Plenum.