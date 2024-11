Le porte del mega hub si sono aperte questa mattina con mezz'ora di anticipo. Anche a Catanzaro al via il vax day che vedrà coinvolte in tutta la provincia più postazioni vaccinali. Per la due giorni che si concluderà nella giornata di domani l'hub allestito all'interno dell'ente fiera ha incrementato le capacità di somministrazione passando da 500 dosi giornaliere a 2mila. Almeno questa era la disponibilità in termini di prenotazioni in piattaforma. Già da qualche giorno erano state rese disponibili le agende di prenotazione telematica che per la sola giornata di sabato ha fatto registrare circa 1.700 adesioni.

L'affluenza

Alta l'affluenza già da questa mattina all'interno del centro vaccinale, dove non si sono registrati particolari disagi. Per l'occasione la Protezione civile aveva reso disponibile altre 1.600 sedie per accogliere le persone che hanno diritto alla vaccinazione: in questa fase over 60 e over 70. La media raggiunta è di circa 150 somministrazioni all'ora ma ovviamente si attende la chiusura delle linee vaccinali che avverrà questa sera alle 22 per avere il conforto dei dati.

Punti vaccinali

In tutta la provincia l'azienda sanitaria provinciale, che sovraintende l'organizzazione d'intesa con la Protezione civile, ha attivato anche altre postazioni dove si somministrano sieri. In particolare, le linee vaccinali sono attive nell'ospedale di Soverato, Lamezia Terme e Soveria Mannelli; tutti i presidi ospedalieri insomma di competenza dell'Asp. Al Giovanni Paolo II la disponibilità era di 800 somministrazioni al giorno, a Soverato di 480 e a Soveria Mannelli di 240.



