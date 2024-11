L'sos dell'organizzazione era già stato lanciato ieri: «Il nostro ultimo contatto è stato questa mattina alle 7:48. Da allora, non siamo stati in grado di riconnetterci con loro!». Un altro barcone questa mattina è stato soccorso al largo di Capo Spartivento

«Quasi 24 ore dopo il nostro primo avviso alle autorità, 500 persone sono ancora in mare e hanno bisogno di aiuto».

È quanto si legge in un tweet dell’organizzazione Alarm Phone, che già da ieri aveva lanciato un sos riguardo una barca con circa 500 migranti in situazione di pericolo a causa delle condizioni avverse del mare al largo della costa orientale della Sicilia. Dalla mappa pubblicata l’imbarcazione si troverebbe nel Mar Jonio, nei pressi della costa calabrese, sotto Bovalino.

«Il nostro ultimo contatto con la barca con circa 500 persone è stato questa mattina alle 7:48 CET. Nonostante i resoconti delle autorità e dei media, le persone non sono state soccorse ma sono ancora in pericolo in mare. Da allora, non siamo stati in grado di riconnetterci con loro!», si legge nel tweet.

Aggiornamento ore 14- Partita una motovedetta di Roccella in soccorso al barcone. Sbarcheranno a Messina.

Un altro barcone questa mattina è stato soccorso al largo di Capo Spartivento. 184 migranti sono stati trasferiti a bordo della nave della Marina Sirio. Non è chiaro ancora se sbarcheranno in Calabria.

