Il capitano Salvatore Manzitto è subentrato al capitano Enrico Sanguigni, destinato a un nuovo e prestigioso incarico presso il Gruppo di Frascati.

Il capitano Manzitto, siciliano, ha frequentato il 14° corso RS “Carsoli” presso l’accademia della Guardia di Finanza di Castelporziano e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza.

L’Ufficiale proviene dal comando provinciale di Catanzaro e nel corso della carriera ha maturato significative esperienze professionali in diversi reparti del Corpo, tra cui si segnalano i nuclei di polizia EconomicoFinanziaria di Milano, Como, Catanzaro, Nuoro e la compagnia Pronto Impiego di Catania.

Il comandante provinciale di Reggio Calabria, colonnello Agostino Tortora, ha rivolto un sentito ringraziamento al capitano Sanguigni per la dedizione, per i notevoli risultati operativi conseguiti che hanno caratterizzato il suo comando e contribuito, nel territorio di competenza, ad elevare il presidio e la tutela in termini di sicurezza economico-finanziaria.

Il comandante provinciale ha, altresì, formulato al neo comandante capitano Manzitto, in un’ottica di continuità con il suo predecessore, i migliori auspici per il nuovo incarico.