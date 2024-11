Sei persone sono state denunciate per il reato di furto aggravato di acque potabili a Crotone dalla Polizia nell'ambito delle attività pianificate per contrastare fenomeni di illegalità ed abusivismo in alcune aree cittadine. Dopo quelli effettuati nelle zone Farina, Fondo Gesù e Trafinello, nei giorni scorsi sono stati eseguiti controlli nell’aerea di Tufolo. Nello specifico, personale della questura, con personale tecnico verificatore della società “CON.GE.S.I.”, ha effettuato una serie di verifiche in varie abitazioni private in relazione a probabili allacci idrici non regolamentari.