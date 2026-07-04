Prosegue l’attività dei Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di energia elettrica. Nella giornata di ieri, i militari hanno eseguito un mirato servizio di controllo con l’ausilio del personale specializzato di Enel Energia, nel corso del quale sono state rilevate gravi irregolarità in un esercizio commerciale del posto.

In particolare, è stato accertato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica pubblica. Il danno economico stimato per la compagnia fornitrice ammonta a oltre 90.000 euro. I proprietari dell'attività commerciale – R.L., 50enne, e D.R., 41enne, entrambi del luogo – sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato e sottoposti ai domiciliari.

Tutto il materiale utilizzato per la realizzazione del collegamento irregolare è stato sottoposto a sequestro penale.