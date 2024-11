L’uomo di 69 anni è accusato di furto aggravato. I carabinieri hanno scoperto l’allaccio abusivo dopo un controllo nella sua abitazione

Questa mattina, i carabinieri della stazione di Simeri Crichi, durante uno dei numerosi controlli preventivi e repressivi svolti quotidianamente, hanno scoperto che V.A., 69 anni, nato a Guardavalle ma residente a Simeri Crichi, nella propria abitazione aveva un allaccio abusivo alla rete elettrica Enel. Per il pensionato, è inevitabilmente scattato l’arresto in flagranza di reato per furto aggravato. Successivamente L’autorità giudiziaria di Catanzaro ha convalidato l’arresto disponendo l’immediata liberazione.

l.c.