La struttura è in via di riconversione in Casa di comunità. Il dispositivo esplosivo sarebbe già stato fatto brillare in tarda serata in una località sicura dagli agenti di polizia intervenuti

Un allarme bomba nel pomeriggio ha tenuto in apprensione la cittadina di Palmi. Nei pressi dell'ex ospedale, in Via Bruno Buozzi, in cui sono in corso i lavori per convertirlo a Casa di comunità, è stato rinvenuto un ordigno esplosivo.

Pronto l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza la zona. A quell'ora gli ambulatori presenti e operativi nella struttura erano aperti ed è stato necessario isolare ed evacuare una parte di essi. In base alle prime informazioni, sembrerebbe trattarsi di una bomba di fabbricazione non molto datata, scoperta per puro caso da un geometra dell'Asp incaricato alla manutenzione di un impianto elettrico.

La bomba, dalle prime informazioni, sembra si trovasse all'interno di una intercapedine di un muro. Gli uomini della polizia scientifica, individuata, l'avrebbero già fatta brillare in tarda serata in una località sicura. Sono in corso attività di indagine per stabilire l'origine dell'ordigno.