Una telefonata anomina alla Guardia di finanza ha fatto scattare l'allarme negli uffici del Tribunale di Locri. Artificeri in azione per verificare gli uffici.

Evacuati gli uffici del Tribunale di Locri in seguito ad una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba negli edifici. L'allarme è scattato stamattina, e immediatamente le forze dell'ordine sono intervenute per evacuare gli uffici e per verificare la situazione, con gli artificieri provenienti da Reggio Calabria.