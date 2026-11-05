Da Malpensa a Fiumicino, fino alla Francia: segnalazioni di ordigni a bordo hanno fatto scattare le procedure di sicurezza. Un volo Wizz Air è atterrato a Vienna, un Aer Lingus è stato deviato a Évreux, mentre gli artificieri hanno controllato un aereo Finnair arrivato a Roma

Triplo allarme bomba sui cieli europei, in tutti i casi coinvolti voli partiti o diretti in Italia.

Un Airbus A320 in volo da Dublino a Roma è stato dirottato verso l'aeroporto francese di Évreux.

Lo ha riferito il governo francese.

L'aviazione militare francese ha fatto sapere che i suoi caccia si sono levati in volo "per intercettare l'aereo di linea in seguito ad un sospetto di allarme bomba". "L'aereo è dirottato e scortato su Evreux", ha aggiunto la fonte.

"Seguiamo la situazione in tempo reale come prevedono le procedure", ha fatto sapere Matignon, sede del governo francese, dopo l'annuncio che l'aereo - della linea irlandese Air Lingus, con arrivo previsto a Roma alle 10.30 - si dirigerebbe verso la base aerea di Evreux nel nord della Francia. Secondo Flightradar24, sito che consente di seguire in tempo reale gli aerei, l'apparecchio (volo EI402) non è ancora atterrato ma l'arrivo sarebbe imminente.

Una decina di voli in Europa sono stati presi di mira da falsi allarmi bomba in settimana, 4 di queste allerte riguardavano voli Ryanair: uno da Manchester a Murcia, in Spagna, un Lisbona-Roma, un Dublino-Roma e un Dublino-Sofia.

E' atterrato all'aeroporto di Vienna un Airbus A321 della compagnia Wizz Air decollato alle 7 dall'aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi diretto a Varsavia e poi dirottato nella capitale austriaca "a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo", come ha precisato la stessa compagnia aerea.

A seguito di segnalazioni anonime per un presunto allarme bomba a bordo del volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 9:30 scortato da jet dell'Aeronautica Militare, sono state attivate e tutt'ora in corso questa mattina le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia. Le operazioni di controllo, secondo quanto si è appreso da fonti aeroportuali, si stanno svolgendo con regolarità e senza impatti sull'operatività dello scalo. Sempre nella mattinata di oggi un secondo allarme bomba è stato ricevuto relativamente al volo Aer Lingus da Dublino a Fiumicino. Il comandante ha scelto di atterrare all'aeroporto di Evreux per le opportune verifiche.